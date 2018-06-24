ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: الشعب التركي يريد سجن أردوغان والتخلص منه.. فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:14 ص
صدى البلد
توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب التركي يريد إدخال رجب طيب أردوغان رئيس تركيا السجن، بالإضافة إلى طرد جماعة الإخوان الإرهابية من تركيا.

وأضاف "موسى"، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الشعب التركي لا علاقة له بجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن أردوغان قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل موعدها بعام للغدر بالمعارضة بغرض عدم قدرة المعارضة على المشاركة في الانتخابات.

ونوه "موسى"، إلى أنه في حالة فوز إنجه بمنصب الرئاسة سيطرد كل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من تركيا، ويكشف حقائق عن دعم أردوغان لداعش.

ترشيحاتنا

محاولات إنقاذ ضحية غرق الساحل الشمالي..وتفاصيل الحادث..فيديو

صحف.. نجاة رئيس وزراء إثيوبيا من محاولة اغتيال.. أماكن بالجامعات لجميع الناجحين بالثانوية.. مصادر ترجح تغيير 13 محافظا.. والإعلان عن الحركة الأسبوع الحالى.. «التضامن»: نتائج فحص تبرعات «إعلانات رمضان»

باحث: الانتخابات التركية حاسمة لهذا السبب.. فيديو

أحمد موسى: أردوغان بدأ التزوير منذ يومين.. وإنجه سيطرد الإخوان

المؤبد والعزل من الوظيفة لأمينى شرطة.. ومأمور السجن يفجر مفاجأة مدوية.. و تقدم بطلب رسمي باستبعاد 12 أمين شرطة سيئي السمعة.. وتحريات الأمن جاءت غير منصفة واتهمته بالتقصير

أعراض تنذرك بمرض كرون الخطير

كوبر: أفضل شيء في حياتي هو تدريب منتخب مصر ..فيديو

برلمانية تتقدم بمشروع قانون لإلغاء عقوبة حبس الغارمات..فيديو

السعودية تنفي وقوع حادث لامرأة في أول يوم قيادة للسيارات

الباطن السعودي يحسم صفقة مدرب بلجيكا

حجازى: 100 طالب حصلوا على الدرجة النهائية بامتحان الفيزياء

محافظ الشرقية بين مطرقة الأزمات وسندان الإنجازات.. يرفع شعار حل المشروعات الخاسرة وإعادة توزيع الموظفين ولقب بمحافظ الأزمات.. وفشل في القضاء على ظاهرة انتشار القمامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

شوبير: مش عايزين ألمانيا تخرج من كأس العالم

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

فيديو

أحمد موسى: أردوغان بدأ التزوير منذ يومين.. وإنجه سيطرد الإخوان
نقيب الممثلين: فيفى عبده لم تغادر الفندق إلا لمشاهدة المباراة
أحمد موسى: محرم إنجه رئيس تركيا القادم.. فيديو
الحسينى: 3 جهات مستفيدة من محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو
جمجوم: تحويل 85 حالة مخالفة لتعريفة المواصلات للنيابة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟