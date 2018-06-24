أحمد موسى: الشعب التركي يريد سجن أردوغان والتخلص منه.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب التركي يريد إدخال رجب طيب أردوغان رئيس تركيا السجن، بالإضافة إلى طرد جماعة الإخوان الإرهابية من تركيا.



وأضاف "موسى"، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الشعب التركي لا علاقة له بجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن أردوغان قرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل موعدها بعام للغدر بالمعارضة بغرض عدم قدرة المعارضة على المشاركة في الانتخابات.



ونوه "موسى"، إلى أنه في حالة فوز إنجه بمنصب الرئاسة سيطرد كل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من تركيا، ويكشف حقائق عن دعم أردوغان لداعش.