زايد تعلن دراسة تعميم المجلس الأعلى للصحة .. وخبراء: هدفه التنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة وحل مشاكل المواطنين فى كافة المحافظات

خالد سمير: تفعيل المجلس الأعلى للصحة فى المحافظات هدفه تنسيق الخدمات

خليل: يحل كثيرا من مشاكل المواطنين

كامل: الاستماع لرأي المواطنين ضرورة قبل اتخاذ القرارات





أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنها تدرس تفعيل المجلس الأعلى للصحة بكافة محافظات مصر، استجابة لطلب أحد رؤساء الجامعات أثناء حضورها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.



وفى هذا الملف نتعرف على أهمية هذا المجلس للنهوض بالمستوى الطبي المقدم للمواطنين فى المحافظات المختلفة،في البداية قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء السابق، إن تصريحات وزيرة الصحة عن المجلس الأعلى للصحة فى كافة محافظات مصر بمثابة تفعيل لدور المجالس الإقليمية المتواجدة منذ زمن بالمحافظات.



وأضاف أن هذا المجلس يضم جميع رؤساء الهيئات مثل المستشفيات الجامعية ووكيل وزارة الصحة وعمداء كليات الطب والإسعاف.



وأوضح ان أهمية هذا المجلس تتمثل فى إيجاد تنسيق بين الخدمة الصحية والرعاية ،لان المشكلة الحقيقية هى عدم وجود تعاون بين مقدمى الخدمة فهناك تشرذم فى الخدمة الصحية فى المحافظات.



وقال الدكتور محمد حسن خليل رئيس جمعية الحق فى الصحة إن المجلس الأعلى للصحة ،الذي تدرس وزير الصحة تفعيله فى المحافظات يضم في عضويته ممثلين عن 6 وزارات بالإضافة الى وزارة الصحة ودوره الأساسى التنسيق بين الوزارات فى شئون الصحة العامة، مؤكدا أنه لم يعقد إلا مرتين منذ انشائه.



واضاف ان تفعيل هذا المجلس من الممكن ان يساعد فى التنسيق بين المديريات مثل التعليم والصحة وضبط المستوى الصحى فى المدارس وحل المشاكل الملموسة بسبب التنسيق فيما بينهم.



واوضح خليل ان هذا المجلس اذا كان سيقوم بهذا الدور بالفعل فيعتبر شيئا جيدا ونحتاج اليه هذه الفترة.



و قال الدكتور أحمد كامل المستشار الإعلامى السابق لوزارة الصحة إن المجلس الأعلى للصحة يعتبر شيئا جيدا وأن لكل وزير طريقته في تحقيق خطته وتنفيذها.



وأوضح كامل ان الاستماع صوت المواطن قبل اتخاذ أى قرار من الممكن ان يؤثر عليه شئ مهم ويفرق كثيرا مع متخذي القرار .