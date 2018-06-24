حدث فى مثل هذا اليوم 24 يونيو



109 - الإمبراطور الروماني تراجان يدشن قناة تراجان، وهي قناة أنشئت لنقل الماء من «بحيرة براتشيانو» شمال غرب روما.

1374 - الاسكتلنديون يهزمون الإنجليز في معركة بانوكبيرن ويعلنون استقلال اسكتلندا.

1497 - جون كابوت يهبط بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية، ليكون أول مستكشف أوروبي بعد الفايكنج ـ ينزل بهذه المنطقة من أمريكا الشمالية.

1529 - التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا.

1717 - تأسيس المحفل الماسوني الأول في لندن.

1839 - نشوب معركة "نسيب" بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك.

1859 - نشوب معركة سولفرينو بين فرنسا والنمسا والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري جان هنري دونانت.

1910 - اليابان تغزو كوريا.

1932 - استقلال وإعلان الدستور في تايلاند.

1963 - زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية.

1965 - خلع حاكم إمارة الشارقة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، وتولي الشيخ خالد بن محمد القاسمي حكم الإمارة مكانه.

1977 - انتخاب حسن جوليد رئيسًا لجمهورية جيبوتي ليكون أول رئيس لها.

1978 - اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية أحمد حسين الغشمي عن طريق رسالة مفخخة نقلها له مبعوث رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

1983 - قطع العلاقات بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية.

1985 - مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان.

1992 - عودة حزب العمل الإسرائيلي للحكم.

2010 - نائبة رئيس الحكومة الأسترالية جوليا غيلارد تتولى رئاسة الوزراء بعد تنحي رئيس الوزراء كيفن رود من منصبه في محاولة من حزب العمال الحاكم تجنب الهزيمة في الانتخابات العامة، وبذلك تصبح غيلارد أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ أستراليا.

2012 - لجنة انتخابات الرئاسة المصرية تعلن فوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية، ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.

2016 - المملكة المتحدة تصوت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل من منصبه في أكتوبر المقبل.

2017 - صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليصبح بمقتضاها جزيرتي تيران وصنافير تابعة للمملكة العربية السعودية.

