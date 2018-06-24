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بنات البلد

5 نصائح للأرامل لتربية صالحة للأطفال مع غياب دور الأب

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:15 ص
اليوم العالمي للأرامل
اليوم العالمي للأرامل
آية التيجي
بمناسبة اليوم العالمي للأرامل الموافق 23/6/ 2018 والتي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 يونيو 2011 أول يوم دولي للأرامل، وقد تشكل إساءة معاملة الأرامل وأطفالهن انتهاكًا من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان و عقبة من العقبات التي تعترض سبيل التنمية في الوقت الراهن، فملايين الأرامل في العالم يعانون من الفقر المدقع والنبذ والعنف والتشرد والاعتلال والتمييز بحكم القانون والعرف.

فقد قالت الأستاذة شيماء سلامة باحث دكتوراه في علم الإجتماعي، واستشارية تعديل السلوك، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، إن الأرامل تواجه تحديات كبيرة ، حيث إنها تقوم بإعالة الأسرة، والنهوض بمسؤوليات رعاية الأطفال دون أن تتاح لها فرص اقتصادية تذكر، ومع انشغالها بالعمل يمكن أن تهمل في تربية أطفالها، ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تتبعها مع أطفالها لكي تربيهم بشكل جيد، ومشرف، وتشمل:

1- مراعاة غياب الأب ومحاولة النجاح في دور الأب والأم بشتى الطرق وتعويض الأطفال عن الحرمان فقدان الأب.
2- التقرب من الأطفال واحتواءها لهم بشكل أكبر.
3- استعمال بعض الشدة في المعاملة، وذلك لتعويضهم عن دور الأب في التربية والحزم.
4- تقديم القدوة الحسنة من العم والخال .
5- محاولة السماح للعم أو الخال التدخل في بعض السلوكيات واحتواءها وخصوصا في مراحل المراهقة بالنسبة للجنسين سواء كانوا فتيات أو شبابا.

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