ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

الأعلى للجامعات يوافق على فصل فرع جامعة الوادي الجديد عن أسيوط

السبت 23/يونيو/2018 - 11:47 م
الأعلى للجامعات يوافق
الأعلى للجامعات يوافق على فصل فرع جامعة الوادي الجديد
أ ش أ
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن المجلس الأعلى للجامعات وافق علي فصل فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد لتكون جامعة مستقلة تحت مسمى (جامعة الوادي الجديد)، في ضوء توافر الامكانيات الفنية والمادية والبشرية اللازمة ، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى تم انعقاده اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد محافظ الوادي الجديد أن إنشاء جامعة مستقلة يؤدى إلى خلق آفاق جديدة للتنمية على أرض المحافظة ، وسوف يكون النواة لافتتاح فروع لها بمراكز المحافظة فيما بعد، والذي يمكن من خلاله تحقيق توجيهات القيادة السياسية في تنمية واستصلاح المساحات المترامية بالمحافظة واستغلال مقوماتها.

وأوضح أن تحويل الفرع الى جامعة مستقلة يساهم بشكل كبير في تنمية شاملة بالمحافظة أسوة بما تم بالمحافظات الأخرى ، وسوف يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوادى الجديد.

وقدم المحافظ الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولجميع رؤساء الجامعات وكل من يساهم في تحقيق حلم أبناء المحافظة في فصل فرع جامعة الوادي الجديد عن جامعة أسيوط.

ترشيحاتنا

شاهد.. احتفال منتخب ألمانيا بهدف الفوز على السويد

تقنية الفيديو تحسم طرد بواتنج مدافع منتخب ألمانيا

رويس: كروس لاعب من طراز عالمي.. والحظ مع منتخب ألمانيا

مولر: حققنا فوزا مستحقا على السويد.. وكروس أحرز هدفا مجنونا

أبو العينين: الإخوان مارسوا شتى أنواع القهر ضد رجال الأعمال

مارادونا يطلب لقاء لاعبي الأرجنتين قبل مواجهة نيجيريا الحاسمة

الرئيس السيسي يصدق على العلاوة الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة

الأهلي يكسر الملل بـ «عزومة» على الصحراوي

شوبير: فوز مصر على السعودية سيكون سابقة تاريخية .. فيديو

أول تعليق من رئيس زيمبابوي على محاولة اغتياله

مدرب السويد: ألمانيا لم تحترمنا.. والحكم حرمنا من ركلة جزاء

حارس أوكرانيا: رفضت 3000 عرض من أجل ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

شوبير: مش عايزين ألمانيا تخرج من كأس العالم

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

فيديو

محاولات إنقاذ ضحية غرق الساحل الشمالي..وتفاصيل الحادث..فيديو
برلمانية تتقدم بمشروع قانون لإلغاء عقوبة حبس الغارمات..فيديو
شاهد..لحظة ضبط أوكار لـ تجارة المكسرات الفاسدة
حجازى: 100 طالب حصلوا على الدرجة النهائية بامتحان الفيزياء
شوبير يرشح إيهاب جلال وحسام حسن لقيادة منتخب مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟