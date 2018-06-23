الأعلى للجامعات يوافق على فصل فرع جامعة الوادي الجديد عن أسيوط

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن المجلس الأعلى للجامعات وافق علي فصل فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد لتكون جامعة مستقلة تحت مسمى (جامعة الوادي الجديد)، في ضوء توافر الامكانيات الفنية والمادية والبشرية اللازمة ، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى تم انعقاده اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكد محافظ الوادي الجديد أن إنشاء جامعة مستقلة يؤدى إلى خلق آفاق جديدة للتنمية على أرض المحافظة ، وسوف يكون النواة لافتتاح فروع لها بمراكز المحافظة فيما بعد، والذي يمكن من خلاله تحقيق توجيهات القيادة السياسية في تنمية واستصلاح المساحات المترامية بالمحافظة واستغلال مقوماتها.



وأوضح أن تحويل الفرع الى جامعة مستقلة يساهم بشكل كبير في تنمية شاملة بالمحافظة أسوة بما تم بالمحافظات الأخرى ، وسوف يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوادى الجديد.



وقدم المحافظ الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولجميع رؤساء الجامعات وكل من يساهم في تحقيق حلم أبناء المحافظة في فصل فرع جامعة الوادي الجديد عن جامعة أسيوط.