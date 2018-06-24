شاهد .. لحظة إنقاذ ثور عملاق من بئر بعمق 20 قدما

أنقذ مجموعة من القرويين ثورا بعد أن سقط في بئر عمقها 20 قدما بقرية في كارناتاكا ، جنوب الهند.



كان على السكان المحليين بقرية بيليكندري انتشال الثور إلى مكان آمن، بواسطة استخدام الحبل و لفّه حول جسد الثور وسحبه إلى بر الأمان.



يقال إن الثور رآه قروي، بعدما سمع صوته يرفص داخل البئر العميقة مكافحا للوقوف على قدميه.



وبعد نشر الخبر، تجمع العشرات من السكان المحليين حول البئر، لسحب الثور باستخدام الحبل الذي تم لفه حول جسم الحيوان.



تبين اللقطات التي صورها أحد السكان المحليين الحيوان، وهو يسحب تدريجيًا من البئر، وفي النهاية يصل إلى فوهة وسطح البئر قبل أن يسحبه القرويون أخيرًا فوق الجدار إلى بر الأمان.



