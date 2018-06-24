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أحمد موسى مهاجما هشام الخلصي: يدعم الإرهاب وينفذ أجندة قطرية

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:24 ص
هشام الخالصى
هشام الخالصى
توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هشام الخلصي، مقدم البرامج بقناة بي إن سبورت، يهاجم مصر دائمًا حتى من قبل بدء كأس العالم.

وتابع موسى خلال برنامج « على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « ملكش علاقة بينا، أنا عارف إنك أخدت فلوس كتير من القطريين لتنفيذ أجندة سياسية، ومعظم العاملين في بي إن سبورت إن لم يكن كلهم ينفذون أجندة قطرية»، مشيرا إلى أن القناة خلطت السياسة بالرياضة.

وأشار إلى أن الخلصي يهاجم مصر والسعودية والإمارات، مضيفًا « الشعب المصري بيادته وحذاءه على رأسك يا هشام أنت وعلاء صادق، الزم حدودك وعندنا إعلام يرد عليك».

وأضاف موسى « خليك في الكورة، أنت بتدعم الإرهاب وبشتغل في دولة إرهابية» مؤكدا أنه يحترم تونس وشبعها ويشجعها في المونديال.

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