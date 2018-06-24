أحمد موسى: المنتخب بيلعب بلياردو.. وفتحى عمل كارثة.. والسعيد مجاش

علق الإعلامي أحمد موسى على هزيمة منتخب تونس من نظيره البلجيكي 5-2 قائلا: « الله يكون في عون الشعب التونسي، كنا نتمنى صعود تونس للدور 16 لكي تمثل العرب».



وتابع موسى « أول مرة ما أشجعشي إسبانيا بسبب ما فعله راموس مع محمد صلاح» متسائلًا « ليه إحنا بندافع علطول، شوفوا مباريات المكسيك والبرتغال وإسبانيا، إحنا رايحين نلعب بلياردو، كأننا مركز شباب ناصر ولا الجمالية».



وأضاف موسى « منتخبنا ضعيف،ومفيش غير محمد صلاح و 5 لاعبين، واتحاد الكرة لازم يشوف مدرب غير هيكتور كوبر، بتاع لاموري في زوري» مطالبا اتحاد الكرة بإعداد منتخب قوي للاشتراك في البطولات القادمة.



وانتقد موسى أداء بعض لاعبي المنتخب قائلًا « مكنتش منتظر منك كدا يانني وعبد الله السعيد مجاش، وعلي جبر بيقفز ودماغه في الأرض وأحمد فتحي عمل اللي عليه بس جابلنا جول كارثة» معربا عن أمنيته بمشاركة عصام الحضري في مباراة السعودية لتحقيق رقم قياسي.



وطالب موسى لاعبي مصر والسعودية بتقديم كرة ممتعة خلال المباراة القادمة قائلا: « المباراة مش خناقة وإحنا الاتنين برا كأس العالم، العبوا كرة، وأتمنى فوز مصر لكي نحقق فوزا في كأس العالم مرة واحدة في تاريخنا»