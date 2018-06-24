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توك شو

أحمد موسى: إسرائيل تدعم أردوغان وقطر مولته بـ 3 مليارات دولار

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:17 ص
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
توك شو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن إسرائيل تتمنى فوز رجب طيب أردوغان خلال الانتخابات الرئاسية التركية القادمة لأن هناك تعاونا عسكريا واقتصاديا وسياحيا بين تركيا وإسرائيل.

وتابع موسى خلال برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد « إسرائيل تدعم أردوغان» لافتا إلى أن صحيفة جارديان البريطانية أكدت أن أردوغان ارتكب جرائم ضد مدنيين واعتقل كل خصومه ويسعى لخلق سلطنة عثمانية جديدة وأن فوزه سيحقق عدم استقرار في العالم كونه يتغذى على التوترات والصراعات».

وأشار موسى إلى أن أردوغان وجه تهديدا إلى السعودية والإمارات ،مطالبا السعوديين والإماراتيين بعدم السفر كسياحة في تركيا،مشيرا إلى أن قطر مولت حملة أردوغان الانتخابية بـ 3 مليارات دولار.

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