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لجنة الخبراء الألمان تشيد بإجراءات التأمين بمطار الغردقة

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:13 ص
لجنة الخبراء الألمان
لجنة الخبراء الألمان تشيد بإجراءات التأمين بمطار الغردقة
إبراهيم جادالله
كشف مصدر بمطار الغردقة الدولي إن لجنة التفتيش المكونة من الخبراء الألمان التي قامت بالتفتيش على مطار الغردقة الدولي اليوم التى الإجراءات الأمنية بالمطار أشادت بالإجراءات الأمنية الموجودة بالمطار والمتبعة خلال تفتيش المترددين على المطار كما اطلعت على كافة أجهزة التفتيش الموجودة حيث تبيز لها وجود كافة الأجهزة المطلوبة وأن المطار مزود بكافة الأجهزة.

وأضاف المصدر أن اللجنة لم تسجل أي ملاحظات كما استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من مدير مطار الغردقة الدولي عن الإجراءات المتبعة لتفتيش الركاب وأهم الإجراءات التي قامت بها إدارة المطار جزيرة الإجراءات الأمنية.

وكانت قد تفقدت لجنة يترأسها القنصل الألمانى بالقاهرة و3 من خبراء وزارة النقل الألمانية، إجراءات الأمن والتفتيش المتبعة بمطار الغردقة الدولى لتأمين السائحين والطائرات داخل المطار.

بدأت الجولة بلقاء اللواء صادق شورى مدير مطار الغردقة الدولى، تعرفوا خلالها على الإجراءات الأمنية المتبعة، ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين للتعرف على إمكانيات المطار وأجهزة التفتيش وإجراءات فحص وتحميل حقائب الركاب على الطائرات المتجهة للمطارات الألمانية.

تأتى الزيارة ضمن عدة زيارات تقوم بها لجان أمنية أجنبية لمتابعة إجراءات التأمين والتفتيش بالمطار.


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