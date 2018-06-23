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فن

شاهد.. آمال فريد في آخر ظهور قبل وفاتها

السبت 23/يونيو/2018 - 11:54 م
صدى البلد
سعيد فراج
على الرغم من مرور 4 أيام على رحيل الفنانة القديرة آمال فريد، إلا أنها لا تزال حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى الوقت الحالي، إذ يظل كثير من النشطاء تداول سيرتها الفنية والخاصة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة القديرة أمال فريد في الأيام الأخيرة لها قبل رحيلها، وهي على سرير المرض في مستشفى شبرا العام، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

يذكر أنه تم دفن جثمان الفنانة القديرة آمال فريد، يوم الثلاثاء 19 يونيو الماضي، دون جنازة، وفي سرية تامة وفقًا لما أوصت به قبل رحيلها، صباح نفس اليوم، كما أوصت أيضًا بعدم إقامة عزاء لها، لتودع الدنيا في صمت، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم بمستشفى شبرا العام عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

وكانت آمال فريد أصيبت بوعكة صحية في أبريل الماضى ونقلت على أثرها لمستشفى المعلمين، وعقب تحسن حالتها غادرت المستشفى وانتقلت للإقامة فى أحد دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة حتى تتعافى كليا وتستطيع التحرك بشكل طبيعى بناءً على طلبها، وتم نقلها إلى مستشفى شبرا العام مؤخرًا.
شاهد.. آمال فريد في آخر ظهور قبل وفاتها

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