غدا.. وزيرة الصحة في ضيافة النادي السياسي لدعم مصر

أعلن النائب مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، عن عودة النادي السياسي الذي دشنه الائتلاف للانعقاد، غدا الاثنين، باستضافة الدكتور هالة مصطفى، وزيرة الصحة الجديدة، لبحث خطتها خلال الفترة المقبلة وأزمات القطاع، فضلا عن مناقشة قضايا الصحة بدوائر نواب الائتلاف.



وقال مرشد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن النادي السياسي توقف خلال الفترة الماضية نظرا لإجازة شهر رمضان والعيد، لكنه سيستأنف نشاطه بدءا من الغد، على أن تتم استضافة الوزراء بشكل دوري لمناقشة القضايا المختلفة.



وأدت الدكتورة هالة مصطفى اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تكليفها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، بوزارة الصحة والسكان.



وشغلت الوزيرة الجديدة عضو مجلس أمناء 57357، وعضو مجلس إدارة كلية طب الأزهر، وكلية طب القوات المسلحة، ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون المتابعة والتقييم والرقابة، ومساعد وزير الصحة لشئون الديوان العام، ورئيس المعهد القومى للتدريب بوزارة الصحة والسكان، ورئيس قطاع مكتب وزير الصحة ورئيس أكاديمية 57357 للعلوم الصحية، كما تعتبر ثانى سيدة تتولى الوزارة بعد الدكتورة مها الرباط والتى تولت من 2013 إلى 2014.



وافتتح ائتلاف دعم مصر ناديه السياسي، مطلع الشهر الماضي، باستضافة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعقبه لقاء مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.



ويهدف النادي -بحسب تصريحات قيادات الائتلاف- إلى استعراض رؤية الوزراء وخططهم بحسب تخصص كل وزير سواء في التموين أو الصحة أو السياحة وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة، فضلا عن إبداء رأي نواب الائتلاف حول هذه الخطة ومراجعة سياسات الوزراء لكن بصورة ودية بعيدا عن الإجراءات البرلمانية المتعارف عليها من استجوابات وطلبات إحاطة، حيث ستكون اجتماعات النادي بمثابة "دردشة" طبقا لوصف الدكتور مجدي مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر.