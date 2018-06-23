شوبير يرشح إيهاب جلال وحسام حسن لقيادة منتخب مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الإدارة الفنية لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، إذا رحل هيكتور كوبر، لابد أن تكون مصرية.



وأضاف شوبير خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي إيهاب الكومي الذي يقدم برنامج "مع شوبير" اليوم، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لا يرشح الإدارة الفنية الأجنبية، وأن مصر تمتلك كوادر كبيرة ومميزة في الفترة الأخيرة في الإدارة الفنية .



ورشح شوبير اسماء قال عنهم انهم الأجدر لقيادة منتخب مصر في الفترة القادمة من بينهم: "حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي، وإيهاب جلال المدير الفني السابق للزمالك.