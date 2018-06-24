صحف.. نجاة رئيس وزراء إثيوبيا من محاولة اغتيال.. أماكن بالجامعات لجميع الناجحين بالثانوية.. مصادر ترجح تغيير 13 محافظا.. والإعلان عن الحركة الأسبوع الحالى.. «التضامن»: نتائج فحص تبرعات «إعلانات رمضان»

الأهرام:



نجاة رئيس وزراء إثيوبيا من محاولة اغتيال





ونقلت وكالة «أسوشييتدبرس» للأنباء عن شاهد عيان قوله إن منفذ الهجوم ربما يكون شرطيا مزيفا كان يحمل قنبلة حاول إلقاءها على المنصة التى كان يقف عليها «آبي»، وتصدى له عدد من أفراد الشرطة لمنعه من الاقتراب، قبل حدوث الانفجار.

وفى أول تعليق له على الحادث، قال رئيس الوزراء فى كلمة تليفزيونية إن ما حدث «محاولة غير ناجحة لقوى لا تريد أن ترى إثيوبيا متحدة»، واصفا الهجوم بأنه «منسق بشكل جيد»، ولكن دون أن يتهم أطرافا محددة، كما لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الهجوم، الذى أسفر عن مقتل شخص وإصابة 153.

وكان آبى قد فاجأ الإثيوبيين فى وقت سابق هذا الشهر بإعلان استعداده لتنفيذ اتفاق سلام أبرمته بلاده مع إريتريا عام ٢٠٠٠ لإنهاء حرب استمرت لعامين، ولكن تلك الإصلاحات لم تنل رضا الجميع على ما يبدو، حيث أعرب بعض الإثيوبيين من الشمال بالقرب من الحدود مع إريتريا عن رفضهم لاتفاق السلام.



ومن ناحيتها أدانت مصر محاولة الاغتيال التى تعرض لها رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد أمس، معربة عن خالص العزاء للحكومة والشعب الإثيوبى وذوى الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، وعن ارتياحها لفشل هذه المحاولة الغاشمة وسلامة رئيس الوزراء منها. وأكد بيان لوزارة الخارجية أمس، ثقة مصر فى قدرة الحكومة الإثيوبية على تحقيق الأمن والاستقرار وسلامة البلاد، بما يلبى تطلعات وآمال الشعب الإثيوبى الشقيق، وشددت على مواصلة العمل مع الجانب الإثيوبى من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، كما أدانت كل من إريتريا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الهجوم.



الجمهورية:



"الجمهورية" تنشر ملامح التنسيق للعام الجديد:

أماكن بالجامعات لجميع الناجحين بالثانوية



أكد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وجود أماكن لجميع الناجحين سواء بالدور الأول أو الثاني بالثانوية العامة بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والإبقاء علي قواعد تنسيق القبول للعام الجديد باستثناء بعض التغييرات الطفيفة علي أن يتم استمرار مكتب التنسيق كآلية لالتحاق الطلاب بالكليات وقبول 15% بالجامعات التكنولوجية الجديدة المقرر بدء الدراسة بها العام المقبل.

من أبرز ملامح قواعد تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد التي حصلت "الجمهورية" علي تفاصيلها استمرار قواعد التوزيع الجغرافي أسوة بالأعوام السابقة ولا استثناءات في القواعد الخاصة بطلاب المناطق النائية.. و10% نسبة قبول طلاب الشهادة الفنية وقبول 50% من إجمالي المقرر قبولهم بنظام الانتساب كما تقرر توحيد اختبارات القبول بالكليات التي تشترط اجتياز الاختبارات وهي التربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتربية النوعية والتربية والفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية.



تضمنت القواعد أن يتم تطبيق نفس القواعد التي يتم اتباعها سنويًا لطلاب الشهادات العربية والأجنبية والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لمرة واحدة فقط وعدم تنسيق من سبق تنسيقه بالجامعات الحكومية.

قال سيد عطا مدير مكتب التنسيق أنه تقرر الأخذ بدرجات امتحان "السات" الجديد كأساس عند احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الثانوية الأمريكية أسوة بالمطبق خلال العام الدراسي الماضي ويتم تحويل درجات "السات القديم" إلي الدرجات المكافئة لها في جداول السات الجديد.





الشروق:



مصادر ترجح تغيير 13 محافظا.. والإعلان عن الحركة الأسبوع الحالى



رجحت مصادر مسئولة بوزارة التنمية المحلية، الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة خلال الأسبوع الحالى، على أقصى تقدير، لافتة النظر إلى أنه من المتوقع أن يشمل التغيير من 10 إلى 13 محافظا، موضحة أن التغيير الجديد سيتضمن عددا من الشباب والسيدات، إلى جانب بعض القيادات الأمنية والعسكرية.

وكشفت المصادر، عن أن هناك بعض المحافظين سيتم نقلهم إلى محافظات أخرى، حسب متطلبات المرحلة وعلى رأسهم محافظ القليوبية محمود عشماوى، مؤكدة أن تقارير الوزارة حول أداء المحافظين، رجحت كفة استمرار بعض المحافظين الآخرين، ومنهم أحمد عبدالله، محافظ البحرالأحمر، وأحمد حامد، محافظ السويس، وعاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد.



الوطن:





«التضامن»: نتائج فحص تبرعات «إعلانات رمضان» فى يوليو

مصدر بـ«الجمعيات الأهلية»: الوزارة و«المركزى للمحاسبات» يراقبان أموال التبرعات



أعلنت وزارة التضامن، أنها ستعقد مؤتمرًا أول يوليو المقبل لإعلان نتائج مراجعة الوزارة بعد فحص ملف التبرعات، وأوجه إنفاق الجمعيات الأهلية الكبرى، التى نفذت حملات إعلانية كبرى خلال شهر رمضان وحتى الآن.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التضامن أن عملية المراجعة لا تستهدف جمعية أو مؤسسة معينة، بل ستشمل كل الجمعيات التى نفذت حملات إعلانية كبيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم الدور التنموى الذى تقوم به الجمعيات من خلال تقديمها الخدمات للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية، وأضاف أن المراجعة تستهدف التأكد من أوجه إنفاق التبرعات والصرف التى يحددها قانون العمل الأهلى.



وقال مصدر مسئول بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات مسموح لها بجمع التبرعات عن طريق الإعلانات بالفضائيات بعد الحصول على ترخيص من وزارة التضامن، مشيرًا إلى أن التبرعات تختلف من جمعية لأخرى وبنسب معينة من قيمة الإعلان، ومن حصيلة الأموال التى جمعتها والجزء الآخر يقوم أحد الرعاة بتسديده، مشيرًا إلى أن بعض القنوات تدعم المؤسسات الخيرية عن طريق تقديم تخفيضات، وهناك رجال دين يشاركون فى الحملات الإعلانية لدعمها وتأكيد شرعيتها، وهناك معايير واشتراطات وتفتيش دائم من قبل التضامن بالتعاون مع «المركزى للمحاسبات» على الأموال التى يتم جمعها.



وأوضح المصدر أن الإعلانات يتم مراجعتها قبل عرضها على القنوات الفضائية، وهناك العديد من الأجهزة الرقابية تراقب الجمعيات الأهلية.



نجا رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد من انفجار قنبلة فى أثناء إلقائه خطابا أمام حشد هائل ضمن عشرات الآلاف من أنصاره فى قلب العاصمة أديس أبابا.