ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ضحايا التسويق الشبكي في مصر: «عملولنا البحر طحينة»

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
أجرت الإعلامية جيهان عفيفي لقاءات مع عدد من ضحايا التسويق الشبكي في مصر عبر برنامجها «سكوب»، المذاع على فضائية LTC، حيث أكدوا جميعا أن كل ما قيل لهم كان غير حقيقيا حيث استدرجتهم الشركات من خلال أشخاص مهرة في الإقناع يوظفونهم لاستقطاب الشباب وإقناعهم بشراء منتجات الشركة على أمل العمل بها.

وعبر الضحايا عن تجاربهم مع تلك الشركات قائلين : « عملولنا البحر طحينة الاول كانوا بيكرهونا في حياتنا وشغلنا عشان يسحبونا ليهم ، فضلوا يرسموا دماغنا».

وأكدت إحدى الضحايا : «دخلت واكدولي انى هعيش حياه تمام واكتشفت إنه نصب وهدفه الاول الاستيلاء على أموال الشباب ».

وتابع آخر : " أقنعوني انى ادفع 5 آلاف عن طريق البريد وقالولي هيجيلك فلوس كل شهر وادوني كرت رحلة كهدية ، أنا بقالي 4 شهور ما جاليش حد ، ودخلت مراتي وولادي وكل واحد فيهم دفع 3 ألاف ونص بحجة اني كل ما اجيب عملا اكتر كل ما هاخد فلوس اكتر ونصبوا علينا في الفلوس».

ترشيحاتنا

نقيب الممثلين: زوج ياسمين عبد العزيز راعٍ للمنتخب .. وتورتة محمد صلاح كانت بمطار القاهرة

ألمانيا تحقق رقما غائبا عن المونديال منذ 44 عامًا

وزير المالية: رفع الحد الأدنى لقيمة المعاش لـ750 جنيها بزيادة 50%

مدرب السويد مستاء من احتفال نجوم ألمانيا بهدف الفوز في مرماه

كوبر: مسؤول عما حدث للمنتخب..والأمور ليست بهذه البساطة..فيديو

أحمد موسى:على اتحاد الكرة البحث عن مدرب بدلا من لامورى فى زوري

هيكتور كوبر يفاضل بين عرضين بعد الرحيل عن منتخب مصر

رويس: كروس لاعب من طراز عالمي.. والحظ مع منتخب ألمانيا

الاتحاد الأرجنتيني يحدد مصير سامباولي

شوبير يرشح إيهاب جلال وحسام حسن لقيادة منتخب مصر.. فيديو

الرئيس يقر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الرئيس السيسي يصدق على العلاوة الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

شوبير: مش عايزين ألمانيا تخرج من كأس العالم

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

فيديو

الحسينى: 3 جهات مستفيدة من محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو
جمجوم: تحويل 85 حالة مخالفة لتعريفة المواصلات للنيابة..فيديو
شقيقة ضحية ماسورة الشفط: مكنش فيه لوحة تمنع السباحة .. فيديو
أحمد موسى يكشف مخطط حمد بن جاسم للإطاحة بأمير قطر..فيديو
أحمد موسى: حق النقد متاح لكن دون سب للبلد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟