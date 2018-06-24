ضحايا التسويق الشبكي في مصر: «عملولنا البحر طحينة»

أجرت الإعلامية جيهان عفيفي لقاءات مع عدد من ضحايا التسويق الشبكي في مصر عبر برنامجها «سكوب»، المذاع على فضائية LTC، حيث أكدوا جميعا أن كل ما قيل لهم كان غير حقيقيا حيث استدرجتهم الشركات من خلال أشخاص مهرة في الإقناع يوظفونهم لاستقطاب الشباب وإقناعهم بشراء منتجات الشركة على أمل العمل بها.



وعبر الضحايا عن تجاربهم مع تلك الشركات قائلين : « عملولنا البحر طحينة الاول كانوا بيكرهونا في حياتنا وشغلنا عشان يسحبونا ليهم ، فضلوا يرسموا دماغنا».



وأكدت إحدى الضحايا : «دخلت واكدولي انى هعيش حياه تمام واكتشفت إنه نصب وهدفه الاول الاستيلاء على أموال الشباب ».



وتابع آخر : " أقنعوني انى ادفع 5 آلاف عن طريق البريد وقالولي هيجيلك فلوس كل شهر وادوني كرت رحلة كهدية ، أنا بقالي 4 شهور ما جاليش حد ، ودخلت مراتي وولادي وكل واحد فيهم دفع 3 ألاف ونص بحجة اني كل ما اجيب عملا اكتر كل ما هاخد فلوس اكتر ونصبوا علينا في الفلوس».