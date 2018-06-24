جيهان عفيفي: التسويق الشبكي أصبح كالسرطان في مصر ..فيديو

قالت الإعلامية جيهان عفيفي إن التسويق الإلكتروني غالبا ما يكون عملية نصب ، تبدأ بطلب إحدى الشركات من الراغبين في العمل بها بشراء إحدى منتجاتها ، واستقطاب آخرين لشراء سلع وخدمات من تلك الشركة ، مشيرة إلى أن سعر السلعة يكون أعلى بكثير من نظيراتها في الأسواق.



وتابعت في برنامج «سكوب»، المذاع على فضائية LTC ، إن الشركة توظف احد الأشخاص المدربين على أعلى مستوى بعد حصوله على العديد من كورسات التنمية البشرية والإقناع مشيرة الى ان التسويق الشبكي اصبح منتشرا في مصر كالسرطان.



وتابعت إنها سألت أحد ضحايا تلك الشركات فرد انه كان يشتري الوظيفة ، مشيرة إلى أن العديد من ضحايا تلك الشركات قد يبيعون ممتلاكاتهم لتوفير الأموال للالتحاق بتلك الشركات.



