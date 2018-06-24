قطار محاكمات اليوم.. محاكمة 32 متهما في قضية ميكروباص حلوان.. الحكم على 6 متهمين بقتل شخص وإصابة 5 آخرين فى التبين.. نظر محاكمة طارق النهري بأحداث مجلس الوزراء.. محاكمة سعاد الخولي في قضية الرشوة

- محاكمة مرسي وآخرين في التخابر مع حماس

- الحكم على 6 متهمين بقتل شخص وإصابة 5 آخرين فى التبين

- محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

- نظر محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ أحداث مجلس الوزراء

- محاكمة 32 متهمًا في قضية ميكروباص حلوان

- نظر طعن 54 متهمًا فى اغتيال النائب العام السابق

- محاكمة سعاد الخولي في قضية الرشوة

- الحكم فى استئناف "أصحاب المعاشات" على حكم وقف تنفيذ إضافة العلاوات





تشهد ساحات المحاكم المصرية اليوم الاحد، عددا من المحاكمات والقضايا الهامة التى تشغل الرئي العام، حيث تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة المعزول مرسي وأخرين، وفى ذات السياق تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.



تستكمل اليوم، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المعزول محمد مرسى وآخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في قضية التخابر مع حماس.



وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.





فيما تنطق اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكرى، الحكم على 6 متهمين بقتل مواطن، وإصابة 5 آخرين، وإتلاف سيارة بهدف سرقة أموال تخص شركة للحراسة بدائرة قسم التبين.



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين ناصر بربرى، وأسامه محمد على، وسعيد الرشيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسيح فل.



وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد.س" سائق، و"مهران. أ" عاطل، وصبري "عبد الفتاح.ع" عاطل، و"أسامه.أ" عاطل، و"وليد. أ" عاطل، و"أحمد.م"عاطل، تهمة قتل المجنى عليه عثمان بسيونى، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بنادق آليه، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية، قاصدين من ذلك قتله محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته.



كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهم، عاصم عبد العظيم كامل، وعلاء محمد شحاته، وحمادة أحمد الزهرى، وأحمد الحسن محمد، وعلى عبد المجيد هاشم، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدو العزم على قتلهم، بأن أطلقوا عليهم وابلًا من الأعيرة النارية من ذات الأسلحة بنادق آلية.



وأكدت النيابة أن ارتكاب المتهمين للتهم السابقة بقصد سرقة المبالغ المالية التى كانت بحوزة المجنى عليهم والتى تخص شركة لخدمات الحراسة.



وتنظر اليوم، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لاستكمال المرافعة.



وأمرت المحكمة بالتحقيق مع مأمور قسم الطالبية وقائد المأمورية لتأخير مأمورية المتهمين رقم 16 و25 حتى الثانية عشرة ونصف مساء مع استمرار حبس المتهمين.



كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، وقالت في أمر الإحالة إنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.



وتستكمل اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الفنان طارق النهرى و3 آخرين بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.



تعقد الجلسة ببرئاسة المستشار ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى.



وكانت المحكمة قضت بمعاقبة الفنان طارق النهرى غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.



واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على طارق النهرى فى إبريل 2012 بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.



وأسندت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.



وفى سياق متصل، تنظر اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.



يذكر أن النيابة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.



وتستكمل اليوم، محكمة النقض، نظر طعن54 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 10 سنوات للمؤبد للاطلاع.



كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.



وعاقبت المحكمة، 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفي قبل الفصل فى الدعوى.



وتنظر اليوم، محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، للاطلاع.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك في ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.



وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.



وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.



وتبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.



وطلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (داون تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.



فيما تستكمل اليوم، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم فى استشكال الحكومة على حكم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أجورهم المتغيرة بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التى كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.



وتقدم محامي الاتحاد، بمذكرة للمحكمة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام محاكم القضاء الإداري، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا في حكم حديث لها قضت أن استشكالات وقف تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري لا تقدم إلا أمام ذات المحكمة، وليس أمام محكمة الأمور المستعجلة.



كان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أقام استئنافا على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مؤقتا، وطالب بإلغاء الحكم لعدم اختصاص "الأمور المستعجلة" نظر الاستشكالات الصادرة على أحكام القضاء الإداري.



وسبق وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالله عبدالنبي، في 30 مارس الماضي، بإلزام مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات المتمثلة في أن تضاف إلى أجورهم المتغيرة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها خلال خدمتهم.