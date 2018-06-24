سعر خيالي لقصر ماريا كاري

كشف الموقع العالمي Home Design Ideas، المعني بالديكورات وتصميم القصور والفيلات، عن عدة صور لقصر النجمة العالمية ماريا كاري، الذي بدا من الصور تحفة معمارية باهظة الثمن، لما يتميز به من رقي وفخامة.



وأوضح الموقع السابق ذكره، أن قصر ماريا كاري تم بناؤه على مساحة 41 ألف قدم مربع، ويبلغ سعره 125 مليون دولار أمريكي، وهو سعر باهظ، يجعله واحد من أغلى القصور على مستوى العالم.



يذكر أن ماريا كاري أجرت عملية جراحية في المعدة خلال أبريل الماضي، وساعدها ذلك على استعادة رشاقتها من جديد خلال إطلالاتها الأخيرة.