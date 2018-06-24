مرعي مدكور: يجب إعطاء دفعة للمهنة الصحفية

قال مرعي مدكور عميد إعلام جامعة 6 أكتوبر، إن قانون الصحافة الجديد يساهم بنسبة كبيرة في تطوير وسائل الإعلام بجميع أشكالها ولا ينحصر على المهنة الصحفية فقط.



وأكد، مدكور، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب إعطاء المهنة الصحفية دفعة كبيرة لتحسين أوضاعها، مضيفا أن مطبوعات الصحف أجمع تصل إلى أقل من 300 ألف نسخة يوميا على غرار الماضي كانت صحيفة واحدة فقط تطبع أكثر من 1.5 مليون نسخة.



وذكر، عميد الإعلام، أن القانون الجديد للصحافة، يلزم الدولة بضمان حرية الصحافة مضيفا أنه لا يوجد فرض رقابة عليها والصحفي يجب أن يسأل ويؤدب أمام نقابة.



شارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد ميرى وإبراهيم أبو كيله وكيلى النقابة، و محمد شبانة وحسين الزناتى ومحمد خراجة ومحمود كامل وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس النقابة‪.‬



