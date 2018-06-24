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حجازى: 100 طالب حصلوا على الدرجة النهائية بامتحان الفيزياء

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:17 ص
رضا حجازي
رضا حجازي
هاني حسين
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورئيس قطاع التعليم العام، إن حوالي 100 طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الفيزياء للثانوية العامة، ونسبة النجاح تصل إلى 80%، وسيتم الإعلان عن نتيجة العينة العشوائية لمادة الفيزياء، غدا الأحد.

وأضاف " حجازي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الأزمة تتلخص في جزئية في سؤال داخل الإمتحان مكتوبة باللغة الإنجليزية، وقرأها بعض الطلاب باللغة الإنجليزية والبعض فقرأها باللغة العربية مما أدى إلى إختلاف طرق الإجابة على السؤال، مشيرا إلي أنه تم اتخاذ قرار باعتبار إجابة الطالب في كلا الحالتين صحيحة.

وتابع:" الطالب لم يخطأ من الناحية الفيزيقية ولكنه أخطأ في طريقة قراءة السؤال".

وأكد " حجازي"، أن ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من إجابات إمتحان الديناميكا غير صحيحة ولا تمت للأسئلة بصلة.

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