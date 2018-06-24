رشا نبيل: الحكومة ستطلع على تقرير لجنة 30/25 ..فيديو

أكدت الإعلامية رشا نبيل أن هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل معها وأكد لها أن الدكتور مصطفى مدبولى سيطلع على تقرير لجنة 30/25 الذى قدمته اللجنة أمام البرلمان وسيتم دراستها.



وكانت قد طالبت الإعلامية رشا نبيل فى بداية حلقتها ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" الحكومه قبول التقرير الذى تقدمت به لجنه30/25 وهى لجنة معارضة بالبرلمان المصرى حول كيفيه التعامل مع الأزمة الاقصادية.



وأضافت"رشا نبيل" لن يحدث شيء إذا شاركت المعارضة مع الحكومة فى تحقيق التنمية للدولة، والسبيل إلى ذلك هو خلق حوار وطنى حقيقى .

