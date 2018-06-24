ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رشا نبيل: الحكومة ستطلع على تقرير لجنة 30/25 ..فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:36 ص
صدى البلد
أسامة علي
أكدت الإعلامية رشا نبيل أن هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل معها وأكد لها أن الدكتور مصطفى مدبولى سيطلع على تقرير لجنة 30/25 الذى قدمته اللجنة أمام البرلمان وسيتم دراستها.

وكانت قد طالبت الإعلامية رشا نبيل فى بداية حلقتها ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الأولى" الحكومه قبول التقرير الذى تقدمت به لجنه30/25 وهى لجنة معارضة بالبرلمان المصرى حول كيفيه التعامل مع الأزمة الاقصادية.

وأضافت"رشا نبيل" لن يحدث شيء إذا شاركت المعارضة مع الحكومة فى تحقيق التنمية للدولة، والسبيل إلى ذلك هو خلق حوار وطنى حقيقى .

ترشيحاتنا

شوبير: فوز مصر على السعودية سيكون سابقة تاريخية .. فيديو

شركة ملابس أمريكية توجه ضربة لميلانيا ترامب بسبب معطفها

مفاجأة..عودة قائمة الـ 30 بسبب مرتضى منصور

هشام ماجد يكشف السبب الحقيقي لانفصاله وشيكو عن أحمد فهمي

ننشر أسعار المرحلة الثالثة لشقق دار مصر.. المتر من 5 إلى 10آلاف جنيه

أحمد موسى: إسرائيل تدعم أردوغان وقطر مولت حملته بـ3 مليارات دولار..فيديو

شاهد.. احتفال منتخب ألمانيا بهدف الفوز على السويد

تعليق «البلدوزر» على واقعة سعد سمير وكهربا

ريوس نجم ألمانيا: نستحق الفوز على السويد

كشف حساب محافظ بورسعيد .. نجح في إعلانها الأولى خالية من العشوائيات .. وفشل في إدارة منظومة النظافة .. فقد التواصل مع القوى السياسية لرفضهم تهكمه على قياداتهم

شوبير ينهي الجدل بشأن تجديد كوبر لمنتخب مصر

البدري: الأهرام سيواجه مان سيتي وسان جيرمان استعدادا للدوري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 ميداليات حصيلة مصر في اليوم الأول لدورة ألعاب البحر المتوسط

السويد يحقق رقما سلبيا عقب الهزيمة من ألمانيا

شوبير: مش عايزين ألمانيا تخرج من كأس العالم

الأقراط الكبيرة تعود بقوة في موضة صيف 2018.. صور

طريقة استخدام الكونسيلر لإخفاء عيوب البشرة.. صور

فيديو

نقيب الممثلين: فيفى عبده لم تغادر الفندق إلا لمشاهدة المباراة
أحمد موسى: محرم إنجه رئيس تركيا القادم.. فيديو
الحسينى: 3 جهات مستفيدة من محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو
جمجوم: تحويل 85 حالة مخالفة لتعريفة المواصلات للنيابة..فيديو
شقيقة ضحية ماسورة الشفط: مكنش فيه لوحة تمنع السباحة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟