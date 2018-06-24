هشام ماجد: أحمد فتحي من أفضل 10 لاعبين في تاريخ مصر

قال الفنان هشام ماجد، إنه سافر إلى روسيا لتشجيع منتخب مصر في المونديال، موضحا أنه لم يشعر بالفرق بين مصر وروسيا لكثرة عدد المصريين في الشوارع والمدرجات.



وأكد ماجد خلال برنامج بوضوح مع الإعلامي « عمرو الليثي »، المذاع على فضائية « الحياة »، أن منتخب مصر استطاع ان يحقق إنجاز تاريخي بالوصول إلى المونديال بعد 28 عام من الغياب، مستنكرا الهجوم الذي يتعرض له اللاعبون مرددا: « مش عايزين نحملهم أكثر من طاقتهم ».



ووصف ماجد، اللاعب المصري أحمد فتحي، الذي أحرز هدف بالخطأ في مرمى الشناوي: « أحمد فتحي من أفضل 10 لاعبين في تاريخ مصر... واللعيبة عملوا اللي عليهم ».