وزير الثقافة تنقل تبعية "مسرح ملك" للبيت الفني للمسرح

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني المسرح إن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أصدرت قرارا وزاريا بنقل تبعية مسرح ملك من شركة مصر للصوت و الضوء و السينما التابعة للمجلس الأعلى للثقافة الى البيت الفني للمسرح التابع لقطاع الإنتاج الثقافي.



و أضاف "مختار" أن القرار يأتي في إطار خطة البيت الفني للمسرح لتقنين أوضاع المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، لتنتقل بذلك كافة اختصاصات مسرح ملك بكيانه المالي و الإداري للبيت الفني للمسرح .