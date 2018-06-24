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كأس العالم

الاتحاد الكوستاريكي يحدد موعد حسم مصير «راميريز»

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:40 ص
أوسكار راميريز
أوسكار راميريز
حسن العمدة
قال دييجو برينيس، مدير المنتخبات الكوستاريكية، اليوم السبت، إنه سيتم تقييم مسألة استمرار المدرب أوسكار راميريز مع المنتخب الأول، عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأوضح برينيس أن راميريز والاتحاد الكوستاريكي يحتاجان لبعض الوقت لاتخاذ القرار بشأن مستقبل راميريز مع الفريق، بعد الخروج المبكر من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2018، بالسقوط أمام منتخبي صربيا والبرازيل في أول مباراتين للفريق بهذه النسخة من بطولات كأس العالم.

وأردف برينيس: "لنرى ما سيحدث... أتمنى استمراره، إنه شيء يخضع لتقييم اللجنة التنفيذية بالاتحاد في ضوء النتائج وأمور أخرى، وبعدها ترى ما يحدث".

وأكمل "أمامنا شهور قليلة بلا أنشطة يمكننا خلالها تقييم الأمر قبل اتخاذ هذا القرار من قبل الطرفين".

وعن تقييمه للمدرب راميريز في ضوء الأسلوب الدفاعي الذي انتهجه الفريق في المباراتين أمام صربيا والبرازيل وعدم تسجيل أي فوز، قال برينيس إن النتائج التي كان يصبو إليها الفريق لم تتحقق.

ورغم هذا، دافع برينيس عن المدرب وسط الانتقادات الموجهة إليه والجدل بشأن وجود انقسامات داخل الفريق.

وكان راميريز تولى مسؤولية تدريب الفريق في أغسطس الماضي، ونال دعم العديد من اللاعبين بعد الهزيمة صفر / 2 أمام البرازيل أمس الجمعة.

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