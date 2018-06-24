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كأس العالم

مدرب كوريا الجنوبية يكشف نقطة ضعف فريقه

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:46 ص
شين تاي-يونج، مدرب
شين تاي-يونج، مدرب كوريا الجنوبية
حسن العمدة
اعترف شين تاي-يونج، مدرب كوريا الجنوبية، بأن دفاعه كان مهتزا، خلال الهزيمة 2-1 أمام المكسيك، في المجموعة السادسة، اليوم السبت، ليصبح الفريق الآسيوي على أعتاب الخروج من كأس العالم.

وأبلغ شين الصحفيين: "للأسف هذا الدفاع كان مهتزا، ولم نستطع تغيير ذلك بسهولة.. الدفاع لعب بتوتر شديد، وأيضا جانج لمس الكرة بذراعه".

وتملك كوريا فرصة ضئيلة، لبلوغ دور الستة عشر بفارق الأهداف، لو انتصرت على ألمانيا حاملة اللقب، وتغلبت المكسيك على السويد، في المباراة الأخيرة للمجموعة السادسة.

وأضاف شين "أهدينا المنافسين ركلتي جزاء، وهذه مشكلة، لكن المدافعين فقدوا الثقة وهذا مؤسف.. أتمنى أن نستعيد الثقة والقتال في المباراة المقبلة".

ولم تبلغ كوريا، التي فازت مرة واحدة في آخر 11 مباراة في كأس العالم، أدوار خروج المغلوب، منذ نسخة 2010.

ولتحقيق ذلك يؤمن شين، أن لاعبيه يجب أن يكتسبوا الخبرة.

وتابع "حتى لو كنا نملك لاعبين جيدين، فنحن نفتقر للخبرة، وعلينا اكتسابها في المستقبل.. هذه هي نقطة ضعفنا في البطولة الحالية".

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