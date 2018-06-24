وفد الجامعات البريطانية يزور القاهرة لبحث فرص التعاون الأكاديمي

يزور وفد رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية مصر، لبحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا فى مجال التعليم العالى، وذلك خلال زيارة الوفد لمصر فى الفترة من 24-28 يونيو الجارى، وفي إطار ذلك يزور الوفد جامعة القاهرة للتعرف عن قرب على تجربة جامعة القاهرة فى مجال التعليم والبحث العلمى.



أعلن ذلك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مشيرآ إلي أنه سيتم عقد لقاء مع وفد الجامعات البريطانية بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة، في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم الأحد ٢٤ يونيو الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ويتم خلاله عرض فيلم تسجيلي عن نموذج جامعة القاهرة، كما يتم بحث فرص التعاون مع الجامعات البريطانية في مجال التعليم العالي.



يضم الوفد البريطانى كبار مسئولى العلاقات الدولية والشراكة العالمية فى مجال التعليم العالى بعدد من الجامعات البريطانية.



ويشهد وفد الجامعات البريطانية، عقب اللقاء، الحفل الفني لكورال طلاب جامعة القاهرة المقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة وما يتضمنه من فقرات غنائية وموسيقية، حيث يتعرف الوفد البريطاني على الفن المصري الراقي كرسالة حضارية بالغة الأهمية للدلالة على تطور الوعي والوجدان.