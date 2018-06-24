الإجهاد يدفع مدرب الدنمارك للنظر إلى دكة الاحتياط

ألمح أوجه هاريدي، المدير الفني للمنتخب الدنماركي، إلى إمكانية إجراء تعديلات على صفوف فريقه خلال المواجهة المرتقبة مع فرنسا، في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وقال هاريدي "علينا أن نفحص أولا حالة اللاعبين البدنية، في المباراة أمام المنتخب الأسترالي، أنهى بعض لاعبي الفريق اللقاء وهو في حالة إجهاد".



ومنح هاريدي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة يوم واحد، قبل استئناف الاستعدادات لمواجهة فرنسا.



وألغى هاريدي التدريب الذي كان مقررا اليوم السبت، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا الأحد.



وتعادل المنتخب الدنماركي أمس الأول الخميس، مع نظيره الأسترالي 1 / 1 بمدينة سامارا، ثم سافر في نفس الليلة إلى مقر إقامة معسكره في أنابا، على بعد 1700 كيلومتر.



وأدى الفريق مرانا خفيفا أمس الجمعة، قبل أن يقرر هاريدي إلغاء مران اليوم.



ويحتاج المنتخب الدنماركي إلى التعادل فقط في مباراته أمام فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، ليحجز مقعده في الدور الثاني للمونديال الروسي.