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كأس العالم

الكشف عن طبيعة إصابة نجمي تونس

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:42 ص
من مباراة تونس وبلجيكا
من مباراة تونس وبلجيكا
حسن العمدة
كشف طبيب المنتخب التونسي سهيل الشملي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ديلان براون وصيام بن يوسف، خلال مباراة بلجيكا، اليوم السبت، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وقال الشملي إن براون أصيب على مستوى الركبة، ويحتاج إلى راحة تمتد إلى 6 أسابيع.

وأضاف طبيب المنتخب التونسي أن بن يوسف تعرض لإصابة في الفخذ، وغادر الملعب في الشوط الثاني من المباراة، ويحتاج إلى راحة تمتد إلى 6 أسابيع أيضًا.

ووفقًا لتصريحات الشملي فإن اللاعبين لن يخوضا مباراة تونس أمام بنما، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم.

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