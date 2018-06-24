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كأس العالم

الفيفا يفتح تحقيقا مع تشاكا وشاكيري لاعبو منتخب سويسرا

الأحد 24/يونيو/2018 - 12:40 ص
احتفال شاكيري
احتفال شاكيري
حسن العمدة
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقًا، اليوم السبت، حول احتفال شيردان شاكيري، وجرانيت تشاكا، لاعبيّ المنتخب السويسري، بهدفي الانتصار على صربيا (2-1)، في مونديال 2018.

واحتفل كل من شاكيري وتشاكا، بإشارة تعبر عن شعار النسر الألباني، في ظل توترات سياسية قديمة بين صربيا وألبانيا، التي ينحدر منها اللاعبان.

وقال الفيفا، فيما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية: "فتحت لجنة التأديب بالفيفا، تحقيقًا حول اتخاذ إجراءات تأديبية بحق شيردان شاكيري، وجرانيت تشاكا، لاعبيّ المنتخب السويسري، بسبب احتفالهما في مباراة سويسرا أمام صربيا".

ويحظر الاتحاد الدولي لكرة القدم، رفع أي شعارات سياسية خلال مبارياته.

وينص قانون الفيفا على توقيع غرامة مالية، في هذه الحالات، مع الإيقاف لمباراتين.

ومن جهة أخرى، سيحقق الفيفا أيضًا مع مدرب المنتخب الصربي، ملادن كرستاييتش، بسبب تعليقاته حول عدم منح فريقه ركلة جزاء، من قبل الحكم فيليكس بريش، لصالح المهاجم ألكساندر ميتروفيتش.

وقد يتعرض اتحاد الكرة الصربي للعقاب، بسبب شغب الجماهير في المدرجات، وكذلك لرفع المشجعين لافتات سياسية وأخرى عدائية.

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