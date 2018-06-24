في اليوم العالمي للأرامل.. 5 انتهاكات خطيرة تتعرض لها..ونصائح التربية السليمة للأبناء في غياب الأب

سارة الدقن: 5 انتهاكات خطيرة تتعرض لها المرأة الارملة في المجتمعات الشرقية

شيماء سلامة: 6 احتياجات نفسية هامة للأرامل في عيدهما

شيماء سلامة: لتربية صالحة للأطفال مع غياب دور الأب 5 نصائح للأرامل.. تعرفى عليها



اليوم العالمي للأرامل الموافق والذي يوافق 23 يونيو من كل عام حيث أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بدءا 2011 انطلاقا من أن إساءة معاملة الأرامل وأطفالهن تشكل انتهاكًا من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان و عقبة من العقبات التي تعترض سبيل التنمية في الوقت الراهن، فملايين الأرامل في العالم يعانون من الفقر المدقع والنبذ والعنف والتشرد والاعتلال والتمييز بحكم القانون والعرف.



وفي هذه المناسبة قالت سارة الدقن أخصائية اضطرابات النطق والكلام وتعديل سلوك، أن يوم 23 يونيو.. هو تاريخ اعتبرته منظمة الأمم المتحدة، يومًا دوليًا للأرامل، من أجل توصيل رسائلهم وعرض ما يمارس تجاههم حول العالم، وذلك نظرًا لقلة وجود معلومات دقيقة حولهن.



واضافت انه وفقًا لما ذكرته الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي، فإن عدد الأرامل البالغ يقرب من 285 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم ، ويعيش أكثر من 115 مليون منهن في فقر مدقع، وغالبًا ما تغيب البيانات المتعلقة بتصنيف المرأة حسب الحالة الزواجية، وتواجه الكثير منهن أشكالًا متعددة ومتشابكة من التمييز وضغوطات المجتمع، لأسباب عدة تعود إلى جنسهن أو أعمارهم أو موقعها الريفي أو عادات وثقافة مجتمعاتهن.



واكدت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في ديسمبر 2010 الاحتفال بالأرامل في 23 يونيو من كل عام اعترافا وتقديرا ولفت الأنظار إلى واقع الأرامل وأطفالهن وسعيا لتخفيف المعاناة التي تواجهها الأرملة فور وفاة زوجها وحرصا على تقديم المعونة النساء، حيث يواجهن الفقر ولكي يتمتعن بحقوقهن الاجتماعية الأساسية.



وأوضحت سارة انه تم ترصد المنظمات المعنية بشؤون المرأة والمنظمات الحقوقية العالمية مواجهة الأرامل للعديد من المشاكل في كثير من الدول إذ تعاني حرمانا من الإرث والحقوق العقارية وطقوس حداد ودفن مهينة ومهددة للحياة وأشكالا أخرى من إساءة معاملة الأرملة، إذ يتعرض البعض منهن للطرد من بيوتهن والاعتداء البدني فضلا عن تعرض بعضهم للقتل على يد أفراد أسرهن كما تواجه الأرامل أيضا في البلدان المتقدمة صعوبات بالغة بدءا بفقدان تغطية التأمين وانتهاء بتحملها مسؤولية رعاية الأطفال، وفي بعض الحالات يمكن أن تصبح الأرامل مسؤولات عن ديون الزوج المتوفى.



و تسعى الأمم المتحدة إلى مساعدة الأرامل من خلال توفير فرص استفادة من الرعاية الصحية المناسبة والتعليم والعمل اللائق، والمشاركة الكاملة في صنع القرار وفي الحياة العامة، وكفالة عيشهن بعيدا عن العنف وسوء المعاملة، والذي من شأنه أن يتيح لهن فرص بناء حياة آمنة بعد الفجيعة، علاوة على خلق فرص لهن لمساعدتهن على حماية أطفالهن، وتجنب دوامة الفقر والحرمان العابرة للأجيال.



وأشارت إلى أن الأمم المتحدة قد فطنت في الآونة الأخيرة إلى قضية الأرامل والمشكلات التي تحاصرهم بمجرد ترملها، فإن الدين الإسلامي الحنيف قد اهتم بهذه القضية منذ بزوغ فجره الأول كغيرها من القضايا الإنسانية ونظر للأرملة نظرة منصفة، وبين أن لها حقوقا تستحقها بعد حصول الترم، ولا يجوز لأحد من الناس أن يبخسها شيئا من حقوقها، فلها الحق في أن تتزوج بعد انتهاء عدتها إذا رضيت، وقالت انه "لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فلم يتزوج بكرا إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا إن دل فإنما يدل على تقدير الاسلام للأرامل ورعايته لهن، ولو أننا طبقنا شرع الله والتزمنا بتعاليم دينه الحنيف، وهدي نبيه الكريم"، مما يجعل تخصيص يوما عالميا لهم من كل عام لبحث مشكلاتهم ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، أمرا مهما للغاية.



وتابعت أنه حسبما تذكر وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من حالات وحوادث متعلقة بالنساء الأرامل، فهناك العديد من أشكال الانتهاكات التي تمارس ضد الأرملة، حيث يعتبر اليوم الدولي للأرامل فرصة للعمل من أجل الحفاظ على حقوق الأرامل والاعتراف بهن بعد أن ظللن لعهد طويل في الخفاء لا يحسب لهم حساب ويقابلون بالتجاهل،مشيرة إلى ان وفاة الزوج لا تكفي لتعيش المرأة الحزن والمعاناة، فبعد موته، موت للزوجة، لكنه موت آخر بطيء، يستهلك روحها، بسبب عادات وتقاليد، تحرمها من أبسط حقوقها، وتدفعها إلى زاوية خيارات مرهقة، وتضعها في صورة نمطية بشعة، واما عن الانتهاكات التى تتعرض لها الارملة، فسوف نقوم بأبرز اشكالها في هذا التقرير، وتشمل:



1- الحرمان من الميراث:

هو أبرز ما تتعرض له الأرامل من انتهاك لحقوقهن، وقد جسدت العديد من الأعمال الدرامية، صورًا مختلفة لهذا الأمر، والذي غالبًا ما ينتج في المناطق الريفية التي تعاني من غياب الثقافة، حيث يقوم أهل الزوج المتوفى بمحاصر الأرملة، ويمنعونها عن الوصول لحقوقها المادية والمعنوية في ميراث زوجها.



2- الفقر:

وفي مجموعة واسعة من البلدان والأديان والمجموعات العرقية، تصبح المرأة معدمة بوفاة زوجها، وتتفاقم فقرها بقلة فرص الاستفادة من القروض أو من الموارد الاقتصادية الأخرى أو انعدامها، كما يستفحل فقرها بالأمية أو قلة التعليم، فبدون التعليم والتدريب، لا يمكن للأرامل أن يُعِيلْنَ أنفسهن أو أسرهن.



3- عدم الاعتراف بحقها في الميراث:

ولا يكون للعديد من الأرامل في المجتمعات التقليدية حق في الإرث أو الملكية العقارية بموجب القانون العرفي والديني، أو تكون حقوقهن محدودة للغاية، وبدون حقوق الإرث، بما في ذلك انعدام الحق في ممتلكات أسرتهم، تجد الأرامل نفسها في وضع غير آمن ماليًا ويعتمدون اعتمادًا كليًا على إحسان أقارب أزواجهن.



4- أعباء الحياة

تعد الأعباء الحياتية أكثر ثقلًا على كاهل الأرملة، خاصةً في حال عدم قيامها بمجاراة الحياة وحدها قبيل زواجها، وغالبًا ما تجد صعوبات كثيرة في توفير لقمة عيشها وأموال من أجل تأمين حياة أبنائها.



5- العنف ضد الأرامل:

يعد العنف الموجه ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا، إذ يمس النساء من كافة الشرائح والأعمار والثقافات والبلدان، ولا تشكل الأرامل استثناءً، بل إنهن في الواقع أكثر عرضة لخطر العنف.



واكدت ان هناك بعض الآثار المنعكسة على الصحة، والتي تسبب بها هذه الإنتهاكات، والتي يمكن أن تتأثر بها الصحة البدنية والعقلية للأرامل بسوء التغذية والمأوى غير اللائق والتعرض للعنف، إلى جانب انعدام فرص الاستفادة من الرعاية الصحية، وقد لا تُلبى احتياجات الصحة الإنجابية والجنسية للأرامل، إضافة إلى أن الأرامل كثيرًا ما يَكُنَّ ضحايا للاغتصاب.



وأكملت الباحثة شيماء سلامة استشارية تعديل السلوك، ان الأرملة الشابة تواجه تحديات، حيث انها تقوم بإعالة الأسرة، والنهوض بمسؤوليات رعاية الأطفال دون أن تتاح لها فرص اقتصادية تذكر.



واضافت أن الأرامل والمسنات في أغلب الأحيان يعتمدن على موارد اقتصادية محدودة، بعد أن ضاعت أعمارهن في أعمال شاقة لم يتقاضين عنها أجرا، بالإضافة إلى إنخفاض قيمة المعاشات التقاعدية التي تحصل عليها النساء أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال بنحو 40%، وهي ما تعد أزمة كبيرة.



وتابعت سلامة في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك احتياجات نفسية تحتاج إليها الارملة لكي تجتاز ازمتها، ومحنتها بسلام، وابرزها:



1- الاطمئنان النفسي وزيادة الثقة في النفس والآخرين.

2- تقديم الحب من جميع المحيطين .

3- مساعدتها على المثابرة وتحمل الأعباء.

4- تقديم النصح والإرشاد بطرق مهذبة .

5- التوعية في طرق تربية الأطفال .

6- الاهتمام بالجو الأسري والاحساس بالاهتمام من الآخرين.



ونوهت سلامة إن الأرامل يواجهن تحديات كبيرة ، حيث انها تقوم بإعالة الأسرة، والنهوض بمسؤوليات رعاية الأطفال دون أن تتاح لها فرص اقتصادية تذكر، ومع انشغالها بالعمل يمكن أن تهمل في تربية أطفالها، ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تتبعها مع أطفالها لكي تربيهم بشكل جيد، ومشرف، وتشمل:



1- مراعاة غياب الأب ومحاولة النجاح في دور الأب والأم بشتى الطرق وتعويض الأطفال عن الحرمان فقدان الأب.

2- التقرب من الأطفال واحتواءها لهم بشكل أكبر.

3- استعمال بعض الشدة في المعاملة، وذلك لتعويضهم عن دور الأب في التربية والحزم.

4- تقديم القدوة الحسنة من العم والخال .

5- محاولة السماح للعم أو الخال التدخل في بعض السلوكيات واحتواءها وخصوصا في مراحل المراهقة بالنسبة للجنسين سواء كانوا فتيات أو شبابا.