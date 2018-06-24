أحمد السبكي: لولا أفلامنا لفشل موسم العيد..فيديو

قال المنتج أحمد السبكي، إنه لولا أفلام السبكية موسم العيد كان فشل ووقع، لافتا إلى إن فيلم حرب كرموز نجح بإكتساح وتصدر أعلى إيرادات الموسم، وكذلك فيلم قلب أمه.



وأضاف "السبكى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بوضوح" المذاع عبر قناة "الحياة"،:" فيلم قلب أمه لم يستهلك يتكلف تكلفة كبيرة مثل الأفلام الأخرى ومع ذلك حقق إيرادات كبيرة تصل لـ 8 ملايين جنيه.



وأشار إلى أنه لم يخش المشاركة هذا الموسم فى ظل وجود كأس العالم، نافيا أن يكون للمونديال أية تأثير على إيرادات أفلام العيد.