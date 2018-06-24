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العشماوى: الحكومة تتدخل لضبط السوق حال انفلات الأسعار..فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:57 ص
صدى البلد
أسامة علي
قال إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين، إن ملف الأسعار من أهم الملفات التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا،وبالأخص وزارة التموين والتجارة الداخلية لأن لديها أكبر محفظة اقتصادية يتعامل معها المواطن.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "الاولى" تقديم الإعلامية رشا نبيل، أن الأسعار ترتفع وتهبط حسب العديد من المؤشرات والمتغيرات منها حجم التضخم ، تغيير سعر العملة ، الطلب على السلعة ،دخل الفرد والأسعار العالمية.

وأوضح أن استقرار الأسعار لمدة عام لا يحدث في أى دولة، لافتا إلى أن الحكوةه تتدخل عند انفلات آليات العرض والطلب التى تحدد الأسعار بشكل كبير.


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