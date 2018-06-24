ابتعد عن هذه العادات وقت الرجيم

الكثير من العادات الخاطئة التي نقوم بها خلال فترة الرجيم تتسبب فى الإصابة بخلل كبير وملحوظ فى النظام العذائي وينتج عنه عدم فقدان الوزن بالصورة المرغوبة ومن ثم فقدان الأمل.



فكما جاء فى موقع "بولد سكاى" الهندى، فهناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي نقوم بها والتي يأتى على رأسها عدم تناول كميات كبيرة من المياه وهو ما يؤثر بصورة كبيرة على الرجيم ويتسبب فى التعرض لزيادة نسبة الدهون فى الجسم.



ووفقا لما جاء فى الموقع، فإن من ضمن العادات الخاطئة ايضا تناول الطعام فى أطباق كبيرة الحجم، فضلا عن ذلك تناول الطعام دفعة واحدة وليس على فترات، كما أن عدم ممارسة الرياضة يؤثر كثيرا على الرجيم.

