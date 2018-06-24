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فن

كدبة بيضا في دور العرض المصرية 30 يوليو

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:50 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تطلق شركة الموزعة للفيلم الجديد "كدبة بيضا" الفيلم بدور العرض السينمائية بالقاهرة يوم 30 يونيو القادم .

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد أطلقت مؤخرا البوستر الدعائي الأول للعمل الذي تتصدر بطولته ناهد السباعي .

وأعربت مخرجة الفيلم، السورية نور أرناؤوط عن سعادتها الكبيرة بأن تكون بدايتها السينمائية داخل السوق المصري الذي تعتبره الأبرز عربيا.

وعن كونها اختارت فيلما كوميديًا كبداية لها عكس المخرجين الآخرين الذين قد يفضلون أن تكون بدايتهم بأفلام يستطيعون فيها إبراز قدراتهم الإخراجية أكثر، قالت: إنها لا تهتم بتصنيف الأفلام، فهي تهتم فقط بأن تحكي قصة.

وأشارت إلى أنها صاحبة فكرة الفيلم، حيث كتبتها باللغة الإنجليزية وجلست مع السيناريست المصري لؤي السيد الذي قام بكتابة السيناريو والحوار باللهجة المصرية.

وعن اقتراب عرض فيلمها في مصر قالت: إنها تشعر بالتوتر وخصوصا أنها قد استغرقت وقتا طويلا في كتابة وتنفيذ الفيلم ليخرج بالصورة التي تتمناها، مبدية حماسها لعرضه في مصر وفخورة بكونها المخرجة السورية الأولى التي تقدم فيلما تجاريا مصريا.

"كدبة بيضا" فكرة وإخراج السورية نور أرناؤوط، سيناريو وحوار لؤي السيد وبطولة كل من ناهد السباعي، محمد سلام، الفنانة الكبيرة هالة فاخر وعدد من النجوم الأمريكيين، منهم المصري سامي الشيخ وألكسندرا جروسي، إليشيا دي، بريت كولين، وبيث برودريك.

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