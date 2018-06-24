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محافظات

نجاة 14 راكبا من الغرق بعد انقلاب ميكروباص في ترعة ببني سويف

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:43 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أنقذت العناية الإلهية، مساء اليوم السبت، 14 راكبًا من الموت المحقق مساء السبت ، بعدما انقلبت سيارة أجرة ميكروباص كانت تقلهم، في ترعة بطريق قرية "المشارقة - ببا" جنوب محافظة بني سويف، وتوافد العشرات من الأهالي لرفع السيارة، واستخراج الركاب.

كانت غرفة عمليات الوحدة المحلية بمركز ببا، برئاسة المحاسب أحمد دسوقي، رئيس المدينة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وسقوط السيارة الميكروباص وبداخلها 14 راكبًا في ترعة بقرية المشارقة، كانت متجهة من موقف محيي الدين بمدينة بني سويف في طريقها إلى مركز سمسطا.

وانتقل المحاسب أحمد دسوقي، رئيس المدينة، يرافقه مدحت صلاح، نائب رئيس المدينة، على رأس 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وجرى إنقاذ جميع الركاب من داخل السيارة، بإصابات وكدمات طفيفة، وغادروا مكان الحادث لمنازلهم.

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