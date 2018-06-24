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كأس العالم

مدرب السويد مستاء من احتفال نجوم ألمانيا بهدف الفوز في مرماه

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:49 ص
صدى البلد
ا ش ا
تسبب الاحتفال الهستيري للاعبي ألمانيا وجهازهم الفني بالهدف القاتل الذي سجله توني كروس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أمام السويد ومنح به "المانشافت" الثلاث نقاط، في غضب المنتخب السويدي، وهو ما أقر به جان أندرسون، المدير الفني للسويد، واعتبره /قلة احترام لهم/.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف سجله مهاجم تولوز الفرنسي في الدقيقة 32 ، قبل أن ينتفض المنتخب الألماني في الشوط الثاني ويتعادل أولا بقدم ماركو ريوس في الدقيقة 48 ، ثم سجل توني كروس هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأوضح أندرسون - في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الاسبانية مساء اليوم بعد انتهاء المباراة التي احتضنها ملعب (فيشت الأولمبي) في ثاني جولات المجموعة السادسة بمونديال روسيا - "شعرت بالغضب الشديد".

وأشار إلى أن "بعض المسئولين في المنتخب الألماني احتفلوا بالهدف بالركض تجاهنا، وتوجيه إشارات لنا./ إنها قلة احترام / لقد أغضبني هذا السلوك كثيرا".

وفي تعقيبه على الخسارة، قال المدرب السويدي "إننا نشعر بمشاعر كثيرة.. أنها النهاية الأكثر قسوة لمباراة في مسيرتي. ولكن المنتخبات الثلاث لديها حظوظ في التأهل، ولهذا علينا تضميد جراحنا والتفكير في المباراة المقبلة"، في إشارة للمباراة المصيرية يوم /الأربعاء/ المقبل أمام المكسيك".

وبعد نهاية الجولة الثانية، احتلت ألمانيا المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف المكسيك صاحبة الصدارة بست نقاط بعد فوزها على كوريا الجنوبية بهدفين لواحد..بينما تجمد رصيد السويد عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة أما كوريا فتتذيل المجموعة دون رصيد وودعت البطولة.
وفي الجولة الختامية يوم /الأربعاء/ المقبل، ستلعب ألمانيا أمام كوريا الجنوبية على ملعب (كازان أرينا) ولا بديل أمامها سوى الفوز، وانتظار فوز المكسيك أو تعادلها أمام السويد في المباراة الأخرى في نفس التوقيت على ملعب (إيكاترينبورج أرينا) من أجل مرافقة "التري" مباشرة إلى الدور التالي.

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