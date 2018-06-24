أبو ريدة: معسكر المنتخب فى روسيا مثال للالتزام والانضباط

أشاد المهندس هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمعسكر المنتخب الوطنى المقام في روسيا، على هامش المشاركة فى كأس العالم، مؤكدًا أن المعسكر مثال للالتزام والانضباط.



أوضح أبو ريدة ريدة فى تصريحات فضائية" أن جميع الصور التى تم تداولها لبعض اللاعبين مع الفنانين، صور قديمة ولم تكن فى معسكر روسيا الحالى، مشيرًا إلى أن أعداء الوطن يروجون الشائعات حول المنتخب.



أضاف رئيس الجبلاية، أن جميع اللاعبين ملتزمين أخلاقيًا، ولم يخرج أى منهم عن النص، لافتًا إلى أن قلة الخبرة تسببت فى الخروج المبكر للفراعنة من مونديال روسيا.

