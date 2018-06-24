مروة ناجي تتألق في حفل ذكرى "وردة" بالإسكندرية

أحيت المطربة مروة ناجي حفلين بمناسبة ذكرى الفنانة الكبيرة الراحلة "وردة" الجزائرية داخل مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور.



شارك في الحفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي في حفل كبير كامل العدد وجاء ذلك بعد نجاح الحفل الأول الذي أقيم مؤخرا بدار الأوبرا المصرية.



وقامت مروة ناجي بغناء العديد من أشهر أغاني النجمة الراحلة وردة الجزائرية منها :وحشتوني وليالينا وفي يوم وليلة ولعبة الأيام ويا أهل الهوى وغيرها العديد وسط أجواء من البهجة والتصفيق بين الجمهور.



وفى نهاية الحفل طلب الجمهور منها إقامة حفلات لهم مرة أخرى وقاموا بالتقاط الصور الفوتوغرافية والسيلفي معها داخل غرفتها الخاصة وسط أجواء من الفرح بينهم.