مياه الأقصر: الانتهاء من إصلاح خط إسنا الرئيسي..صور

أكد اللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من إصلاح خط 700 م بإسنا والذى تسبب فى قطع المياه عن مناطق أصفون والزنيقة وتوماس 3، وعاد ضخ المياه للمواطنین.



وكان مركز إسنا جنوب الأقصر قد شهد كسر مفاجئ فى ماسورة المياه الرئيسية، مما أسفر عن انقطاع المياه عن وحدة الغسيل الكلوى وتوقف جلسات الغسيل للمرضى.



وقام محافظ الأقصر محمد بدر، بتوجيه تعليماته لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات مياه لضخ كميات كافية لتشغيل وحدة الغسيل الكلوى فورًا حتى يتم استئناف العمل بها.











