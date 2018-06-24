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كأس العالم

البدري: الأهرام سيواجه مان سيتي وسان جيرمان استعدادا للدوري

الأحد 24/يونيو/2018 - 01:54 ص
لاعبو باريس سان جيرمان
لاعبو باريس سان جيرمان
حسن العمدة
أعلن حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، عن بيع نادي الأسيوطي لمجموعة من المستثمرين العرب، مؤكدا تغيير اسمه إلى الأهرام، خلال الفترة المقبلة.

قال البدري خلال لقائه في برنامج روسيا مع التحية، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" ، أنه لم يتم الإعلان عن كافة التفاصيل بخصوص نادي الأهرام وهو حاليَا في مرحلة التكوين.

وأضاف ، سيتم الإعلان عن كل الأمور المتعلقة بنادي الأهرام يوم 28 يونيو المقبل، ويوجد مناقشات كثيرة مع المستثمرين المسئولين عن النادي خلال الفترة الحالية والشيء الأساسي الذي تأكدت منه بخصوص نادي الأهرام، أن المستثمرين الذين اشتروا الأسيوطي سيستغلون ثروات مصر من الشباب والأطفال.

واختتم حسام البدري ، تصريحاته ، أننا نخطط لجلب فرق عالمية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

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