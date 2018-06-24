سليمان: الشناوي سيحرس عرين المنتخب أمام السعودية

كشف طارق سليمان مدرب حراس نادي الأهلي عن الحارس الذي سيحرس عرين منتخب مصر امام السعودية فى الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى فى كأس العالم .



وقال سليمان ، خلال لقائه علي قناة أون سبورت، أنه يتوقع مشاركة محمد الشناوي أساسيا أمام السعودية في آخر مباريات المنتخب في كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.



وواصل الشناوي خاض أول مبارياته الدولية أمام البرتغال وصرحت بعدها أنه واضح عليه أنه يلعب دوليا لمدة 5 سنوات وشخصية الشناوي صنعت الفارق في ذلك.



وشدد سليمان ، علي أن لو أحمد الشناوي كان متواجدا كان الجهاز الفني للمنتخب سيختار بين الشناوي أو عواد.



وأضاف، حسمنا الدوري قبل انتهائه بستة أسابيع تحديدًا في مباراة إنبي و أشركنا الشناوي في مباراتين منهما.



واختتم طارق سليمان تصريحاته ،أنه لو كان مكان كوبر سأقوم بإشراك الشناوي أمام السعودية وهذه قرائتي لرؤية الجهاز الفني للمنتخب.