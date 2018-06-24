فاطمة ناصر لصدى البلد: شخصية " سارة " عكس شخصيتي في الحقيقة

أكدت النجمة فاطمة ناصر في تصريح لصدي البلد أن كواليس مسلسل "قانون عمر " أمام النجم حمادة هلال أكثر من رائعة.



تابعت: دور سارة سيدة أعمال مغرورة ووصولية وشريرة بعيد عن شخصيتي في الحقيقية، فالشخصية أخذت مجهود كبير.



يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل " قانون عمر " وتدور أحداثه حول مهندس ميكانيكي يدعى (عمر) يعمل في مركز صيانة سيارات، ويقع في حب (إيمان العاصي) ابنة صاحب مركز الصيانة، ثم يقع له حادث يقلب حياته رأسًا على عقب، ويزج به خلف القضبان الحديدية؛ إلا أنه يتمكن من الهرب، ويبدأ في إثبات براءته.



يشارك فى بطولة "قانون عمر" إيمان العاصى، وفاطمة الناصر، ومصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، وحجاج عبد العظيم، وفتوح أحمد، وإيهاب فهمى، ومحمد أبو الوفا، وليلى حسين، تأليف فداء الشندويلى، وإخراج أحمد شفيق، إنتاج صادق الصباح.