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كأس العالم

كوبر: مسؤول عما حدث للمنتخب..والأمور ليست بهذه البساطة..فيديو

الأحد 24/يونيو/2018 - 02:02 ص
حسن العمدة
كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أسباب خروج الفراعنة من كأس العالم .

وقال كوبر ، خلال لقائه على قناة أون سبورت ، " أنا المسؤول عن ما حدث و لكن لابد أن نحلل وندرس كل شيء حدث، الأمور ليست بهذه البساطة فكأس العالم مستوى تنافسي مختلف.. لا يوجد سبب واحد للخروج من كأس العالم بل عدة عناصر لابد أن نحللها وندرسها، منها خبرة اللاعبين والابتعاد عن كأس العالم منذ 28 عاما بالتأكيد كل ذلك يؤثر على النتيجة النهائية.

وتابع :الجمهور في مصر ارتفعت طموحاته وكان يرغب بالوصول لدور الـ16 وهذا ما تسبب في إحباط الجميع، لكن لابد أن نعي أننا نريد مزيدا من الخبرات وهذا سيتكرر بالحفاظ على هذا المنتخب وأطالب المصريين بالتكاتف خلف المنتخب.

واختتم كوبر ، تصريحاته ، أن كأس العالم له حسابات معقدة فنحن رأينا ألمانيا فازت بصعوبة ضد السويد، وهي بطل العالم في المقابل بعض اللاعبين يعيشون هذه الأجواء لأول مرة من حيث المسؤوليات والضغط الكبير عليهم.
كوبر: مسؤول عما حدث

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