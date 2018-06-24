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محافظات

مدير أمن الفيوم يتفقد مركز شرطة سنورس..صور

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:27 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم بجولة تفقدية شملت المرور على مركز شرطــة سنورس والتمركزات الأمنية بدائرة المركز.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستمرار الجولات التفقدية بمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة أماكن الخدمات الشرطية .

والتقى مدير الأمن خلال الجولة مع أفراد النوبتجية وأكد على سرعة إنهاء المحاضر للمواطنين.

كما قام بالتنبيه على القوات بشدة اليقظة واتخاذ الحيطة والحذر وتوعيتهم بواجباتهم المنوطة بهم وتقابل مع بعض المواطنين واستمع لشكاواهم ووجه بسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بهم في إطار القانون ووجه بحسن التعامل معهم وتطبيق روح القانون .
مدير أمن الفيوم يتفقد مركز شرطة سنورس..صور
مدير أمن الفيوم يتفقد مركز شرطة سنورس..صور
مدير أمن الفيوم يتفقد مركز شرطة سنورس..صور
مدير أمن الفيوم يتفقد مركز شرطة سنورس..صور
مدير أمن الفيوم يتفقد مركز شرطة سنورس..صور
مدير أمن الفيوم يتفقد مركز شرطة سنورس..صور
مدير أمن الفيوم يتفقد مركز شرطة سنورس..صور
مدير أمن الفيوم يتفقد مركز شرطة سنورس..صور

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