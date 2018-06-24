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كأس العالم

ريوس نجم ألمانيا: نستحق الفوز على السويد

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:26 ص
صدى البلد
ا ش ا
قال جناح منتخب ألمانيا ماركو ريوس إنه "بعد كل هذه المعاناة في مباراة قوية نستحق هذا الفوز على السويد وهذه الفرحة".

وأضاف ريوس - في تصريح للصحفيين نقلته وكالة الانباء الاسبانية - "برغم سعادتي باختياري أفضل لاعب في المباراة فإن سعادتي لا توصف بفوز فريقي (المانشافت) على السويد 2-1 في ثاني جولات المجموعة السادسة لمونديال روسيا 2018 لان أهم شيىء مصلحة المنتخب والتقدم فى المونديال .

وكان ريوس هو صاحب هدف التعادل (ق48)، قبل أن يكون صاحب التمريرة الحاسمة لهدف الفوز الذي سجله زميله توني كروس في الوقت بدل الضائع (ق90+5).
وقال لاعب بروسيا دورتموند عن هذا الهدف الثاني هدف الفوز أنه جاء "من آخر فرصة في اللقاء"، موضحا أن كروس "نفذ اللعبة بشكل ممتاز، وأرسل الكرة في الزاوية العليا بتلك الطريقة.. ما بعد ذلك كان فرحة خالصة".

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