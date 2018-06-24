24 يونيو..يوم قادت المرأة السعودية السيارة لأول مرة في تاريخ المملكة..قرار العاهل السعودي بمنح المرأة حقها يلاقى تأييدا شعبيا وترحيبا دوليا

السعوديات يطبقن القرار التاريخي بالزغاريد

دعوات للرجال بتقديم المساعدة للسائقات

وزير الأوقاف: منع قيادة المرأة لم تبن على نص ديني



شهدت المملكة العربية السعودية مع الساعات الأولى ليوم الأحد 24 يونيو حدثا تاريخيا للمرأة السعودية والعربية حيث تم تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وممارسة حق قيادة المركبات بداية من اليوم وهو قرار لاقى ترحيبًا واسع النطاق في المملكة والعالم، ومع اللحظات الأولى لتطبيق القرار الملكي، بدأ عدد من السعوديات في ممارسة حقوقهن، فيما تنتظر أخريات إنهاء إجراءات استخراج رخصة القيادة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف عبرن فيه السعوديات بالزغاريد عن فرحتهن بانطلاقتهن الأولى للقيادة في شوارع المملكة، حيث يظهر الفيديو تفاعل كبير من الحضور مع انطلاق امرأة بسيارتها وسط الجموع والزغاريد التي أطلقتها النساء فرحا باللحظة التاريخية في حياة المرأة السعودية، ونشر مغردون نداءات إلى السائقين الرجال للتعاون في إنجاح النقلة التاريخية للمرأة السعودية، فكتب أحدهم: "المرأة شريك لك في الطريق فأظهر بعض الرجولة، وأفسح لها الطريق واجعل لها أولية المرور، لا تزعجها بالمنبهات والفلاشات، التزم بأنظمة المرور، فأغلبهن ما زلن متدربات والقائد المتدرب ليس كالمتمرس"، فيما خصصت عدد من المجمعات التجارية مواقف خاصة للنساء، لتكون أقرب إلى بوابات الدخول والخروج، وهيأت عدد من مراكز إصلاح السيارات، برامج خاصة للنساء تحت شعار "اتصل نصل".





وكانت إدارات المرور في المملكة، قد بدأت وضع خطط السير الميدانية للتعامل الأمثل مع هذا القرار التاريخي، فيما شهد المجتمع السعودي تفاعلا واسعا مع العديد من الاستعدادات لقيادة المرأة، فيما فرضت الإدارة العامة للمرور، غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 900 ريال، باعتبار قيادة المرأة قبل الموعد الرسمي المحدد، يُعد مخالفة مرورية إلى جانب حجز المركبة.



وحذر قانونيون من التعرض للمرأة أثناء قيادة السيارة، أو تصويرها أو مطاردتها، ما يدخل صاحب تلك الأفعال تحت طائلة القانون الذي أقر عقوبات مختلفة رادعة لتلك التصرفات، مؤكدين أن تصوير المرأة أثناء قيادتها للسيارة جريمة معلوماتية يترتب عليها غرامة مالية وسجن، ‏وفي حال ملاحقتها فهي جريمة تدخل تحت قانون ‫التحرش.



وأكد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، في السعودية، أن منع قيادة المرأة السعودية إشكالية في المجتمع لم تبن على نص من القرآن ولا السنة، ولا على إجماع العلماء، وأكد آل الشيخ أن قيادة المرأة السيارة اليوم أصبحت ضرورة لرفع الحرج عنها في قضاء حوائجها.



ووفقا لصحيفة سبق السعودية، لم تكن قيادة المرأة للسيارة أمرًا جديدًا أو غريبًا على المجتمع السعودي بغض النظر عن السماح من عدمه، فالمتابع يجد أن المرأة السعودية بالفعل كانت تقود المركبة في البادية والقرى والهجر منذ عشرات السنين، إلا أن الجديد اليوم هو أنها ستقود بالمدن، لذلك فإن تلك الفترة السابقة التي قادت المرأة السعودية السيارة يبرئ قرار السماح الذي سيدخل حيز التنفيذ الأحد القادم من بعض الآراء، التي ترى فيه صدامًا مع الأعراف والتقاليد.



وأكدت الصحيفة أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا لمستقبل المملكة وتحقيق رؤيتها 2030 ويتضح ذلك في الاستمرار بتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لها لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية المجتمع السعودي واقتصاده، كما تعمل هذه الرؤيا على معالجة المشاكل والقضايا التي تقف عائقًا أمام تفعيل دورها في تنمية المجتمع، حيث أن برنامج التحول الوطني 2020 احتوى على 36 هدفًا إستراتيجيًا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية واستقلالها واعتمادها على ذاتها، كما يهدف لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% في عام 2030 مما سيسهم في زيادة ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

