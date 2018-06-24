الفتح السعودي يحرك ملف الأجانب

فتحت إدارة نادي الفتح السعودي ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب، استعدادًا للموسم الجديد بعد إنجازها ثلاث صفقات محلية في الفترة الماضية.



وتجري الإدارة حاليًّا مفاوضات مع لاعب دولي عربي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في دوري النجوم، وذلك بتوصية من التونسي فتحي الجبال، مدرب الفريق. ومن المنتظر إعلان التعاقد مع اللاعب الأجنبي الأول خلال الأيام المقبلة.



وكانت إدارة النموذجي تعاقدت مع الثلاثي ياسين حمزة، لاعب الاتحاد السابق لمدة موسم واحد، ومنصور حمزي، لاعب الفيصلي لمدة ثلاثة مواسم، وعبد العزيز الشريد من التعاون لمدة ثلاثة مواسم أيضًا.