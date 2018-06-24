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كأس العالم

الباطن السعودي يحسم صفقة مدرب بلجيكا

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:58 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
حسمت إدارة نادي الباطن السعودي ملف المدرب الأجنبي للفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع البلجيكي فرانك فركاوترون لتدريب الفريق في الموسم المقبل، بدعم كامل من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وتمَّت مراسم التوقيع مع المدرب البلجيكي، أمس، في موسكو، العاصمة الروسية، بحضور ناصر الهويدي، رئيس النادي.

وقال النادي في حسابه الرسمي في "تويتر": "بدعم كامل من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وقَّع رئيس النادي مع فرانك فركاوترون، المدرب البلجيكي".

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