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وجبة كبسة تتسبب في حادثة تسمم جماعي بالسعودية

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:56 ص
من داخل مستشفى ضمد
من داخل مستشفى ضمد العام
حسام رضوان
تسببت وجبة "كبسة" في أحد المطاعم بمدينة ضمد في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية بحادثة تسمم جماعي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "عاجل" السعودية، أصيب 17شخصا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة "كبسة" في أحد المطاعم الشهيرة.

وقال نبيل غاوي المتحدث باسم الصحة في جازان، إن مستشفى ضمد العام استقبل 17 شخصا تقريبا فجر أمس الأول، وأوضح التشخيص أنهم تعرضوا لتسمم غذائي.

وأضاف أن إدارة المستشفى تواصلت مع الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة والتعرف على الأسباب والملابسات بشكل عاجل.

وتابع أن المستشفى استقبلت 5 حالات تعاني من التسمم الغذائي، وتبعها 12 حالة أخرى،تبين فيما بعد أن جميعهم قد ارتادوا نفس المطعم وتناولوا "الكبسة".

وأكد أن كافة الإجاءات الطبية والإدارية اللازمة قد تم اتخاذها، كما خاطبت إدارة المستشفى بعض الجهات الأمنية لوجود حالات لا تحمل بطاقات هوية.

ولفت إلى أنه بعد مخاطبة البلدية تشكلت لجنة من الصحة والبلدية، وتم إحضار عمال المطعم من قبل الشرطة، وأجريت عليهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما قدمت الأدوية اللازمة لجميع الحالات ويجري متابعتها من قبل الأطباء لحين تماثلهم للشفاء.

ونوهت الصحيفة بأن مستشفى ضمد العام استنفر كل طاقمه الطبي لاستقبال الحالات التي أصيبت بالتسمم الغذائي، وكلف عبدالعزيز الشعبي رئيس بلدية المحافظة، فرقًا ميدانية لتتولى متابعة الوضع وتطبيق الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

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