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أخبار العالم

ليبيا ترحب بعودة الخطوط الجوية السورية

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:32 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، الأحد، أن وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر، رحب بقرار وزير النقل السوري على حمودة، بعودة الخطوط الجوية السورية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا.

ووفقا للوكالة، قال عصر في بيان: "نرحب بقرار وزير النقل السوري على حمودة بإعادة تشغيل الخطوط الجوية السورية إلى ليبيا، وهذه الخطوة هي دفعة مهمة لعجلة الاقتصاد في البلدين"، وأكد على "عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين"، معتبرا "عودة الخطوط هو عودة للحياة بين سوريا وليبيا الأمر الذي سيكون له أثر واضح في الشارع السوري والليبي بوجود مصالح اقتصاديه واستثمارية للطرفين".

كان مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي أعلن، الجمعة الماضي، أن ليبيا تستعد للمشاركة في معرض دمشق الدولي في الفترة من 6 إلى 15 سبتمبر خلال دورته الـ60، وأكد المتحدث باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي محمد رمضان بن غزي لوكالة سبوتنيك بأن ليبيا ستشارك في معرض دمشق الدولي، مشيرًا إلى أن "هذا الحدث يعتبر الأهم سنويا ليرسم بين ثناياه دمشق ذات الألوان الطيفية".

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